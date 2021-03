“Introductie Huawei P50-serie Op 27 April”

Volgens een medewerker van Huawei zal de Chinese fabrikant op 27 april de Huawei P50-serie introduceren. Een aantal dagen voor de introductie zal Huawei HarmonyOS 2.0 aankondigen.

Volgens de geruchten zou Huawei de P50-serie al in maart introduceren, maar vanwege problemen omtrent het handelsverbod heeft Huawei de introductie uitgesteld naar volgende maand. Volgens een Huawei-medewerker zullen er twee presentaties plaatsvinden. Op 22 april zal Huawei het eigen besturingssysteem HarmonyOS 2.0 onthullen. Vervolgens krijgen we op 27 april de Huawei P50-serie te zien.

Volgens Gizchina hebben de persconferenties het thema “Wisdom Connecting Everything, Wisdom and Hundreds of People” en “Art Deconstruction, Meet the Future“. Overige details over de presentaties hebben we nog niet. Wel zijn er eerder beelden van de Huawei P50 Pro opgedoken, die volgens de geruchten een opmerkelijke camera krijgt.

via [AW]