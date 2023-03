“Alle Specificaties Van Motorola Edge 40 (Pro) Gelekt”

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar op het internet zijn nu alle vermoedelijke specificaties van de Motorola Edge 40 (Pro) opgedoken. De Edge 40 (Pro) is een licht aangepaste variant van de Motorola Edge X40, die eerder in China op de markt verscheen.

De Motorola Edge 40 (Pro) beschikt volgens de bron MySmartPrice over een 6,67-inch scherm met een full-hd-resolutie, een maximale helderheid van 1300nits en een 165Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB LPDDR5X werkgeheugen, 256GB UFS 4.0 opslagruimte, een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 125W bekabeld laden en 15W draadloos laden, een 60MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een telelens met 2x optische zoom.

Reguliere Motorola Edge 40

Naast de Pro-uitvoering komt Motorola ook met de reguliere Edge 40. Dit toestel beschikt over een 6,55-inch scherm met een full-hd-resolutie, een 1200nits helderheid en een 144Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8020-processor, 8GB LPDDR4X werkgeheugen, 256GB UFS 3.1 opslagruimte, een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 68W bekabeld laden en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

De smartphone komt onder andere op de markt in de kleuren blauw, groen, zwart en lila. Ook komt er volgens de bron een variant met een behuizing van ‘vegan leather’.

via [androidplanet]