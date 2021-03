Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Ultra En Mi 11 Lite 5G Aangekondigd

Xiaomi heeft de volledige Mi 11-serie aangekondigd. Nadat de fabrikant eerder al de reguliere Xiaomi Mi 11 introduceerde kunnen we daar nu de Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G en Mi 11 Lite 4G aan toevoegen.

De Xiaomi Mi 11 Ultra is de krachtigste uitvoering in de serie en valt vooral op door het tweede scherm aan de achterkant van de smartphone. Dit kleine 1,11-inch AMOLED-scherm zit naast de camera module, die is uitgerust met een 50MP Samsung GN2 sensor. Deze sensor is met een formaat van 1,12-inch de grootste smartphonesensor van dit moment. Een grotere beeldsensor zorgt voor meer lichtinval, waardoor de smartphone mooiere foto’s kan maken in donkere omgevingen. Naast de hoofdlens zit een 48MP periscooplens met 5X optische zoom en een 48MP groothoeklens met een kijkhoek van 128 graden.

Het 6,81-inch scherm heeft gebogen randen, een QHD-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1700 nits. De keramische achterkant maakt de behuizing extra sterk. De aanwezige Harman Kardon speakers zijn volgens Xiaomi de luidste speakers in de smartphone-industrie. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De 5000 mAh accu heeft ondersteuning voor 67W bedraad en draadloos turbo-opladen.

De Xiaomi Mi 11 Ultra met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 1199 euro.

De Xiaomi Mi 11i is de internationale variant van de in China uitgebrachte Mi 11 Pro. De Mi 11i heeft een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm met een ronde uitsparing van slechts 2,67mm voor de 20MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 888 processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4520mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen.

Achterop beschikt de smartphone over een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens met een kijkhoek van 118 graden en een 5MP telemacrolens met 2X zoom. De Xiaomi Mi 11i krijgt een vanaf adviesprijs mee van 649 euro.

Voor de mensen met een kleiner budget heeft Xiaomi de Mi 11 Lite 4G en de Mi 11 Lite 5G uitgebracht. Dit model beschikt over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een FullHD+-resolutie van 2400 x 1080 pixels. De 4G uitvoering heeft een Snapdragon 732-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 16MP selfie-camera. De 5G uitvoering heeft een Snapdragon 780G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 20MP selfie-camera.

Beide modellen hebben een 4250 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP telemacrolens.

De Xiaomi Mi 11 Lite 4G krijgt een adviesprijs mee van 299 euro. De Xiaomi Mi 11 Lite 5G kost 369 euro.