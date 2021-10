Realme Introduceert 4K Google TV Dongel

Realme brengt een eigen Google TV-stick op de markt. Het is voor het eerst sinds Google’s eigen Chromecast dat een fabrikant een losse stick met het Google TV-os uitbrengt. De Realme-stick is vanaf 13 oktober verkrijgbaar.

De Realme-stick heeft ondersteuning voor populaire diensten zoals Netflix, YouTube, Prime Video, YouTube Music en de Google Assistant. Op beelden zien we dat de interface gelijk is aan die van de Chromecast met Google TV uit 2020. De stick heeft ondersteuning voor 4k60-output, hdr10+ en hdmi 2.1.

Realme brengt de stick op 13 oktober in ieder geval uit in India. We weten nog niet of de Realme-stick ook in Nederland en België op de markt verschijnt en wat voor prijskaartje er aan hangt.

via [tweakers]