Introductie Realme GT3 Met 240W Snelladen Op 28 Februari

Realme heeft op 28 februari een nieuwe introductie ingepland. Tijdens de Mobile World Congress in Barcelona krijgen we de Realme GT3 te zien. Deze smartphone heeft onder andere ondersteuning voor 240W snelladen.

Over twee weken start de MWC in Barcelona, waar verschillende fabrikanten hun nieuwste smartphones zullen presenteren. Realme is één van deze fabrikanten, zo blijkt uit de bovenstaande afbeelding. Veel details over de Realme GT3 heeft de fabrikant niet gegeven, maar mogelijk gaat het om een rebranded versie van de Realme GT Neo 5. Deze smartphone is eerder voor de Chinese markt aangekondigd en heeft ook ondersteuning voor 240W snelladen. Realme brengt wel vaker smartphones buiten China onder een andere naam op de markt.

Na de officiële introductie op 28 februari zullen wij alle specificaties, prijzen en andere details over de Realme GT3 met jullie delen.

