Google Pixel 6 Krijgt 5 Jaar Software-ondersteuning

We hoeven nog maar een aantal dagen te wachten tot de officiële introductie van de Google Pixel 6-serie, maar nieuwe berichten over de smartphones blijven constant opduiken. Dit keer laat tech-lekker Evan Blass weten dat de Pixel 6 kan rekenen op 5 jaar ondersteuning. Dat is langer dan eerdere Pixel-smartphones.

We weten al hoe de Pixel 6 er uit ziet, over wat voor specificaties de smartphone beschikt en wat voor adviesprijs de Pixel 6 en Pixel 6 Pro waarschijnlijk meekrijgen. Nu zijn we meer te weten gekomen over het updatebeleid van Google’s aankomende vlaggenschip-smartphone, die de fabrikant op 19 oktober officieel zal introduceren.

In een link die Evan Blass op Twitter heeft gedeeld staat het volgende over het updatebeleid van de Pixel 6. “Android beveiligingsupdates voor tenminste vijf jaar vanaf wanneer het toestel voor het eerst beschikbaar is in de Google Store in de Verenigde Staten“.

Het gaat hier overigens alleen om beveiligingsupdates. Het is nog onduidelijk hoeveel nieuwe Android-versies gebruikers kunnen verwachten. Toch is het een flinke vooruitgang, want voorheen beloofde Google minimaal 3 jaar ondersteuning.

via [AW]