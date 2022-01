High-end Realme GT2 (Pro) Officieel Aangekondigd

Realme heeft voor het eerst een echte vlaggenschip-smartphone geïntroduceerd. Het gaat om de Realme GT2 en GT2 Pro. De Realme GT2 Pro is onder andere uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de nieuwste en krachtigste vlaggenschip-chipset van Qualcomm.

Het merk Realme groeit snel en het bedrijf denkt dat het nu tijd is om te gaan concurreren met de high-end smartphones van andere smartphonefabrikanten. Realme heeft daarom de Realme GT2 Pro aangekondigd. Deze smartphone verschijnt ook in Europa op de markt. Realme heeft gekozen voor een groot scherm met dunne randen en een achterkant van biologisch materiaal die beter voor het milieu is dan kunststof of glas. Ook voelt het materiaal prettiger in de hand, aldus Realme.

De Realme GT2 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een QHD-resolutie en een 120hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, stereo speakers, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP (Sony IMX766) hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 50MP groothoeklens en een 3MP microscoopcamera waarmee je tot 40x kunt inzoomen.









Realme heeft ook de reguliere GT2 aangekondigd. Deze voordeligere uitvoering heeft een iets kleiner 6,62-inch scherm met een Full HD-resolutie en een Snapdragon 888-processor. Ook is de rear-camera anders. Deze beschikt namelijk over een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrocamera.

De Realme GT2 (Pro) draait uit de doos op Android 12 en is beschikbaar in de kleuren Paper White, Paper Green, Steel Black en Titanium Blue. In China kost de Realme GT2 Pro omgerekend ongeveer 660 euro. Voor de Realme GT2 betaal je in China 455 euro. De officiële Europese prijzen zijn nog niet bekendgemaakt en we weten ook nog niet wanneer de Realme GT2 (Pro) in ons land op de markt verschijnt.