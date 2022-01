Huawei Watch GT 3 Voor Nederlandse Markt Aangekondigd

Huawei heeft een “nieuwe” smartwatch aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om de Huawei Watch GT 3, die Huawei in oktober al introduceerde voor andere markten. De Huawei Watch GT 3 draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS en gaat maximaal twee weken mee op één acculading.

De Huawei Watch GT 3 is gemaakt om de fitnessactiviteiten en gezondheid van de gebruiker in de gaten te houden. De smartwatch draait op HarmonyOS 2.1 en is verkrijgbaar in twee maten, met een 46mm of 42mm behuizing. Het 46mm-model heeft een 1,43-inch Always-on AMOLED-scherm en moet 14 dagen meegaan bij normaal gebruik of 8 dagen bij intensief gebruik. Het 42mm-model heeft een 1,32-inch scherm en gaat 7 dagen mee op één acculading of 4 dagen bij intensief gebruik.

De behuizing bestaat uit roestvrij staal en intern vinden we 3GB of 4GB opslagruimte, een gps-chip, een hartslagsensor, een thermometer voor je huidtemperatuur en een bloedzuurstofmeter. Gebruikers kunnen met de Huawei Watch GT 3 meer dan 100 verschillende activiteiten bijhouden.







Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren Black en Steel. Er zijn leren, metalen en siliconen polsbandjes beschikbaar. Prijzen verschillen per model:

HUAWEI Watch GT 3 46mm:

Black € 249,99

Brown Leather € 269,99

Stainless Steel € 329,99

HUAWEI Watch GT 3 42mm:

Black € 229,99

White Leather € 249,99

Milanese Gold € 299,99