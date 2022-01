Oppo Find N Ondergaat Duurzaamheidstest

Opvouwbare smartphones zijn kwetsbaarder dan reguliere smartphones, maar hoe kwetsbaar zijn ze nou echt. De onderstaande duurzaamheidstest van YouTuber JerryRigEverything geeft hierover meer duidelijkheid. Hij heeft namelijk gekeken hoe sterk de nieuwe Oppo Find N is, via een krastest, vuurtest en buigtest.

Fabrikanten als Samsung en Huawei hebben al meerdere opvouwbare smartphones op de markt gebracht, maar voor OPPO is de Oppo Find N de eerste opvouwbare smartphone. Het is dus interessant om te zien hoe de software en hardware van de Oppo Find N presteert tegenover de bekendere opvouwbare smartphones. In de onderstaande video worden de schermen, scharnieren en andere onderdelen van de smartphone goed onder handen genomen.

via [droidapp]