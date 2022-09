Huawei Watch D Heeft Opblaasbaar Bandje Om Bloeddruk Te Meten

Huawei heeft tijdens de IFA-beurs een nieuwe smartwatch aangekondigd met een opvallende feature. De Huawei Watch D heeft namelijk een opblaasbaar bandje voor het meten van de bloeddruk.

De Huawei Watch D is een smartwatch die de gezondheid en activiteiten van de gebruiker in de gaten kan houden. Zo kun je onder andere een ECG maken en je bloeddruk meten. Voor het meten van de bloeddruk gebruikt de Watch D een opblaasbaar bandje. Dit bandje in combinatie met een hoge-resolutie druksensor moeten zorgen voor een nauwkeurig drukmeetsysteem met een kleine foutgevoeligheid.

De smartwatch heeft ondersteuning voor meer dan 70 sporten en andere sensoren kunnen worden gebruikt voor het meten van de SpO2, huidtemperatuur en stress. De Huawei Watch D verschijnt eind dit jaar op de markt voor 399 euro.

via [AW]