Samsung Galaxy Chromebook 2 360 Geïntroduceerd

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung brengt in Nederland een nieuwe Chromebook op de markt. De Galaxy Chromebook 2 360 is een 2-in-1 apparaat met een 12,4-inch QHD touchscreen. Een Nederlandse adviesprijs heeft Samsung nog niet gegeven, maar we verwachten een prijskaartje van zo’n 500 euro.

De vraag naar Chromebooks is tijdens de coronapandemie flink toegenomen. Daarom brengt Samsung nu een nieuwe Chromebook uit in ons land. De Samsung Galaxy Chromebook 2 360 beschikt over een 12,4-inch aanraakgevoelig LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en een helderheid tot 340 nits. Het scherm kun je helemaal naar achteren draaien, waardoor je de Chromebook ook als tablet kunt gebruiken.

Intern vinden we een 1,1GHz Intel Celeron N4500-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 720p webcam. Rondom zijn twee usb-c-aansluitingen, een usb-a 3.2-poort en een 3,5 mm audiojack aanwezig. De Chromebook komt met een 45W snellader die werkt via USB-C, maar het is nog onduidelijk wat voor accuduur de Samsung Galaxy Chromebook 2 360 heeft.





Een Nederlandse en Belgische adviesprijs hebben we nog niet, maar de Samsung Samsung Galaxy Chromebook 2 360 kost in het Verenigd Koninkrijk 419 pond. Dit is omgerekend zo’n 493 euro.

