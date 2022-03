Renders Tonen Nieuwe Robuuste Samsung-smartphone

Op het internet zijn renders verschenen van een nieuwe Samsung smartphone met een robuuste behuizing. De smartphone is gemaakt voor mensen die zich veel bevinden is vochtige en stoffige omgevingen en daardoor een smartphone nodig hebben die wel tegen een stootje kan.

Naast de bekende Galaxy S- en Galaxy A-serie heeft Samsung ook de Galaxy Xcover-serie in zijn portfolio. Deze serie bestaat uit robuuste smartphones voor gebruik in extreme omstandigheden. Ideaal voor mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken. Het is alweer een tijdje geleden dat Samsung een robuuste smartphone op de markt heeft gebracht, maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in.

Op Zoutons zijn namelijk renders verschenen van de Samsung Galaxy Xcover Pro 2. Qua design lijkt de smartphone erg veel op de Galaxy Xcover Pro. Zo zien we opnieuw een robuuste plastic rand aan de zijkant van de behuizing die een stukje boven het scherm uitsteekt om het scherm te beschermen wanneer de smartphone op de grond valt. De plastic behuizing is IP68 stof- en waterbestendig. In het scherm zien we een druppelnotch voor de camera, wat opmerkelijk is want de huidige Xcover Pro heeft een ronde uitsparing in het scherm.





Een andere opmerkelijke eigenschap van de Samsung Galaxy Xcover Pro 2 is de verwisselbare accu. Als je bijvoorbeeld lang de wildernis ingaat dan kun je gewoon meerdere accu’s meenemen om toch de hele tijd je smartphone te kunnen gebruiken. Dit is een feature die we tegenwoordig nog zelden tegenkomen. Als laatste weet de bron te melden dat de smartphone beschikt over een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]