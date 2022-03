Nokia G20 en Nokia 5.4 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Maart

Nokia heeft zojuist twee nieuwe updates uitgerold. Het gaat om de beveiligingsupdate van maart, die nu te downloaden is op de Nokia G20 en de Nokia 5.4. De update is ook al aangekomen in Nederland, zo blijkt uit berichten van Nederlandse gebruikers.

Mensen met een Nokia G20 of een Nokia 5.4 kunnen nu een nieuwe update downloaden. Na de update draaien de smartphones helaas nog niet op Android 12, maar dankzij de beveiligingspatch van maart zijn de smartphone wel weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Het gaat om een kleine update. Zo is de update voor de Nokia G20 slechts 23,89MB groot en de update voor de Nokia 5.4 slechts 21,07MB groot. De updates brengen dan ook geen nieuwe functies met zich mee. Zodra de update voor jouw toestel klaarstaat ontvang je hierover een notificatie.

