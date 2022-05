Huawei Introduceert Voordelige Huawei Watch Fit 2 Smartwatch

De fabrikant Huawei heeft deze week een nieuwe rechthoekige smartwatch aangekondigd. De Huawei Watch Fit 2 is een voordelige wearable met een groot 1,74-inch AMOLED-scherm die vanaf 16 juni verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 149 euro.

De nieuwe Huawei Watch Fit 2 beschikt over een langwerpig 1,74-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 336 x 480 pixels. Dankzij verschillende sensoren kan de smartwatch de gezondheid en activiteiten van de drager in de gaten houden. Je kunt kiezen uit 97 trainingsmodi en het Healthy Living Management geeft een gezondheidsplan vol tips en overzichten van je bewegingen. Ook heeft de smartwatch een ingebouwde luidspreker, waardoor het mogelijk is om te bellen via Bluetooth.

De Huawei Watch Fit 2 kost 149 euro en is vanaf 15 juni verkrijgbaar in verschillende kleuren en met verschillende polsbandjes. Op Coolblue ontvang je tijdens de pre-order periode gratis een weegschaal cadeau.

via [droidapp]