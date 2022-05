OnePlus Introduceert Ace Racing Edition In China

OnePlus heeft in China een nieuwe smartphone uitgebracht voor in de Ace-serie. De OnePlus Ace Racing Edition is een voordeligere uitvoering van de reguliere OnePlus Ace. Qua uiterlijk heeft de smartphone veel weg van de OnePlus 10 Pro. De OnePlus Ace Racing Edition beschikt onder andere over en 120Hz LCD-scherm, een driedubbele camera en een 5000 mAh accu.

OnePlus lanceerde in april de Ace-serie en nu heeft de fabrikant alweer een nieuwe smartphone toegevoegd aan deze serie. De OnePlus Ace Racing Edition lijkt veel op de OnePlus 10 Pro. Zo heeft onder andere de camera-module vrijwel hetzelfde uiterlijk. Wel heeft de Ace Racing Edition een veel goedkopere plastic behuizing.

De OnePlus Ace Racing Edition beschikt over een 6,59-inch Full HD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 8100-MAX processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone draait op Android 12 met de Color OS 12.1-schil.

Het is nog onduidelijk wanneer en of de OnePlus Ace Racing Edition naar Europa komt. Als dit wel het geval is draait de smartphone hier waarschijnlijk op OxygenOS. De adviesprijs zal uitkomen op zo’n 340 euro (128GB) of 400 euro (256GB).

