Huawei Introduceert Watch GT 3 Pro Smartwatch

Huawei heeft zijn nieuwste high-end smartwatch aangekondigd. De luxe Huawei Watch GT 3 Pro komt in twee uitvoeringen op de markt, met een Titanium en Ceramic behuizing en met een 1,43-inch en 1,32-inch scherm. De voordeligste uitvoering kost 369 euro.

De Pro-uitvoering van de Watch GT 3, die Huawei eind vorig jaar onthulde, beschikt over een rond amoled-scherm met een formaat van 1,43-inch of 1,32-inch. Het scherm heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels. De Huawei Watch GT 3 draait op Huawei’s eigen besturingssysteem Harmony OS en heeft ondersteuning voor meer dan 100 sportmodi. Naast sportactiviteiten kan de smartwatch ook je slaap bijhouden of registreren hoeveel je dagelijks drinkt. Daarnaast heeft de Watch GT 3 een ECG-functie en kan de smartwatch je locatie nauwkeurig bepalen dankzij ‘Dual-Band Five-System GNSS’-positionering.

De behuizing is waterdicht tot een diepte van 30 meter, waardoor je ook met de smartwatch kunt zwemmen of zelfs duiken. De Titanium-versie heeft een accuduur van twee weken, of acht dagen bij intensief gebruik. De duurdere en kleinere Ceramic-variant gaat zeven dagen mee, of vier dagen bij intensief gebruik.

Titanium Edition

Ceramic Edition

De Titanium Edition is nu in Nederland verkrijgbaar voor 369 euro. De Ceramic Edition is vanaf 15 juni verkrijgbaar voor 499 euro.