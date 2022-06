Xiaomi Smart Band 7 Kost In Nederland 60 Euro

Xiaomi heeft tijdens een evenement in Parijs zijn nieuwste fitnesstracker aangekondigd voor de Europese markt. De zogeheten Xiaomi Smart Band 7 krijgt een adviesprijs mee van 59,99 euro en tijdens de early-bird periode krijgen consumenten 10 euro korting.

Xiaomi heeft de Smart Band 7 eerder al aangekondigd in thuisland China, maar het was toen nog onduidelijk wanneer de fitnesstracker in Europa op de markt zal verschijnen. Nu heeft de fabrikant eindelijk duidelijkheid gegeven, want vanaf vandaag 22 juni is de Smart Band 7 officieel te koop. Het is echter nog onduidelijk wanneer Xiaomi begint met het leveren van de fitnesstrackers. Hopelijk krijgen we daar snel meer informatie over.

De Xiaomi Smart Band 7 heeft een 1,62-inch scherm, wat iets groter is dan het 1,56-inch scherm van de Mi Band 6. Volgens Xiaomi is het totale beeldoppervlak 26 procent groter geworden. Xiaomi heeft ook een aantal nieuwe features toegevoegd. Zo meet je met de Smart Band 7 onder andere je maximale zuurstofopname, hersteltijd en trainingsbelasting. Er zijn in totaal 120 verschillende sportmodi om uit te kiezen. Tijdens trainingen worden zaken als je hartslag, het aantal verbrande calorieën en andere zaken bijgehouden. Uiteraard kun je ook je slaap in de gaten houden, notificaties ontvangen en worden je stappen geteld.

Je hebt de keuze uit zes verschillende kleuren bandjes, waaronder fluoriserend geel. De behuizing is waterdicht tot een diepte van vijftig meter en een volle accu gaat zo’n 14 dagen mee.

