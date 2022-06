Ook Samsung Galaxy A41 Ontvangt Android 12-update

Nadat Samsung begin deze week een Android 12-update uitrolde naar de Galaxy A31 en de Galaxy A32, is de update in Nederland nu ook beschikbaar voor de Galaxy A41. De Android 12-update komt samen met Samsung’s One UI 4.1-schil.

Nederlanders met een Samsung Galaxy A41 kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. Samsung rolt namelijk de Android 12-update uit die een hoop verbeteringen met zich meebrengt. Zo kun je met de ‘kleurenpalet’-optie de kleuren van de interface aanpassen op basis van je achtergrond. Ook zijn er meer opties voor het always on display toegevoegd en kun je eigen emoji’s maken.

De Android 12-update voor de Galaxy A41 rolt nu uit in Nederland. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-updates‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

Samsung Galaxy A41

De Galaxy A41 is een voordelige smartphone met een 6,1-inch Super AMOLED-scherm, een MediaTek Helio P65-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3500 mAh accu met ondersteuning voor 15W-snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 25MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens.

via [androidplanet]