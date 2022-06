Nieuwe Informatie Van OnePlus 10T Uitgelekt

OnePlus zal naar verwachting binnenkort zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone introduceren. Het gaat om de OnePlus 10T, die te zien is op de onderstaande render. Een hoop specificaties van de krachtige smartphone zijn inmiddels al uitgelekt.

De huidige OnePlus 10-serie bestaat momenteel alleen uit de OnePlus 10 Pro en het ziet er niet naar uit dat de fabrikant nog een reguliere OnePlus 10 zal introduceren. In plaats daarvan werkt OnePlus al aan een opvolger, die de naam OnePlus 10T meekrijgt. De introductie van de OnePlus 10T zal volgens de geruchten in de tweede helft van 2022 plaatsvinden en de adviesprijs zal ergens tussen de 500 en 600 euro uitkomen. Het is onduidelijk of dit de prijs is voor de Europese markt of de Chinese markt. Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren zwart, wit en groen.

De bron IThome schrijft dat de OnePlus 10T beschikt over een 6,7-inch AMOLED scherm met een Full-HD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor, maximaal 12GB werkgeheugen, tot 256GB opslagruimte, een 4800 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 150W snelladen, een 16MP of 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De OnePlus 10T draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS-schil.

via [droidapp]