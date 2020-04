Fitbit Charge 4 Fitnesstracker Officieel Aangekondigd

Fitbit heeft de nieuwste fitnesstracker van het bedrijf aangekondigd. De Fitbit Charge 4 is een wearable met ingebouwde GPS en een aantal handige functies zoals Spotify-bediening, smart wake en Active Zone Minutes.

Active Zone Minutes is een nieuwe functie waarmee de Charge 4 registreert wat voor oefening er gedaan wordt. Aan de hand hiervan kan de fitnesstracker zien of de gebruiker zijn dagelijkse of wekelijkse aanbevolen hoeveelheid beweging heeft gehad. Daarnaast is het dankzij de ingebouwde GPS niet langer nodig om je smartphone mee te nemen om een route te tracken.

De functie ‘smart wake’ zal later via een update worden toegevoegd. Smart wake zorgt ervoor dat de gebruiker aan de hand van trillingen gewekt wordt rond het ingestelde alarm wanneer de gebruiker het minst diep slaapt. De functies die we al kennen van de Charge 3 zijn uiteraard ook terug te vinden op de Charge 4.

De Fitbit Charge 4 is net zo breed als de Charge 3, waardoor je je oude bandjes kunt gebruiken. De behuizing is waterdicht tot 50 meter, het scherm meet 35,8mm bij 22,7mm en de fitnesstracker komt op de markt in de kleuren zwart en rosewood. Qua bandje heb je de keuze uit de kleuren zwart, rosewood en storm blue. De Fitbit Charge 4 is vanaf 15 april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 149,95 euro.

via [tweakers]