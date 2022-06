Amazfit Introduceert Robuuste T-Rex 2-smartwatch

Amazfit heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om de Amazfit T-Rex 2, een opvallende outdoors smartwatch met een robuuste behuizing, een extra sterk GPS-signaal en een lange accuduur. Een ideale smartwatch voor lange avonturen in ruigere omgevingen.

Amazfit laat via een persbericht weten dat de Amazfit T-Rex 2 speciaal is ontwikkeld voor avontuurlijke en sportieve gebruikers die niets liever doen dan hun tijd in de buitenlucht doorbrengen, ongeacht de weersomstandigheden en omgeving waar zij zich in bevinden. De T-Rex 2 heeft een robuuste behuizing met een 10 ATM-rating, waardoor de smartwatch ook geschikt is voor watersporters. Ook is de behuizing bestand tegen extreme temperaturen van -40°C tot +70°C.

De Amazfit T-Rex 2 beschikt over een 1.39-inch HD AMOLED-scherm met een Always-on functie en een ingebouwde GPS. Deze GPS heeft dual-band positionering en ondersteuning voor maar liefst vijf navigatiesystemen, waardoor mogelijke verstoringen vanuit de omgeving worden gereduceerd. Net als de meeste smartwatches kun je je sportactiviteiten, hartslag, slaap en stappen bijhouden. Daarnaast is het mogelijk om de zuurstof in het bloed en stressniveaus te meten. De accu gaat maximaal 24 dagen mee, wat extreem lang is voor een smartwatch met een OLED-scherm. De lange accuduur is mede te danken aan Amazfit’s eigen Zepp OS. Dit besturingssysteem verbruikt een stuk minder energie dan Wear OS. Zepp OS heeft echter geen toegang tot de Play Store, waardoor de app-aanbod beperkt is.

De Amazfit T-Rex 2 is in Nederland verkrijgbaar voor 229 euro in de kleuren Black & Gold, Ember Black en Wild Green. Op een later tijdstip zal ook een Desert Khaki uitvoering gelanceerd worden. Je kunt de smartwatch bestellen bij Coolblue.