Nokia X20 Nu In Nederland Verkrijgbaar

HMD Global heeft deze week de Nokia X20 uitgebracht in Nederland. De Nokia X20 kost 379 euro en beschikt over mid-range specificaties. De fabrikant belooft drie jaar lang nieuwe Android-versies uit te rollen.

De Nokia X20 beschikt over een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 480-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, 5G-ondersteuning en een 4470 mAh accu. Op de achterkant vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptesensor. Voorop zit een 32MP selfie-camera.

De Nokia X20 draait uit de doos op Android 11 en kan dus nog rekenen op Android 12, 13 en 14. Handig om te weten, er zit geen oplader in de doos. De smartphone is los verkrijgbaar voor 379 euro, maar kan ook in combinatie met een abonnement worden gekocht.

via [androidplanet]