Tech-YouTuber Toont Ingebouwde Ledverlichting Van Nothing Phone 1

De bekende YouTuber MKBHD heeft een hands-on video van de Nothing Phone 1 gedeeld. In de video demonstreert hij de ingebouwde ledverlichting in de doorzichtige behuizing van de smartphone. Deze ledverlichting kun je met software naar eigen smaak aanpassen.

We wisten al dat de Nothing Phone 1 een doorzichtige achterkant heeft, maar dankzij de video van MKBHD weten we nu ook dat deze achterkant meer dan 900 ingebouwde leds bevat die je met software op verschillende manieren kunt aanpassen. Zo kan de ledverlichting geactiveerd worden bij het ontvangen van notificaties en kan het patroon van de verlichting veranderen op basis van de geselecteerde ringtoon. Deze ringtoon kun je per contactpersoon wijzigen.

De ledstrook aan de onderkant gaat branden wanneer de smartphone aan de lader hangt en de grote ronde ring gaat aan wanneer de Nothing Phone 1 draadloze oordopjes of een ander apparaat draadloos oplaadt. Ook kun je instellen om de ledverlichting te activeren bij het maken van een foto of video.

De officiële introductie van de Nothing Phone 1 zal op 12 juli 17.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]