Xiaomi TV A2 Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Xiaomi heeft in Nederland en België twee nieuwe televisies aangekondigd. Het gaat om een 32-inch model en een 43-inch model. Beide TV’s draaien op Android TV en hebben een 4K-resolutie. Het 32-inch model kost 249,99 euro en het 43-inch model kost 449,99 euro.

Nadat Xiaomi vorig jaar de Mi TV P1-serie introduceerde heeft de fabrikant zijn TV assortiment nu uitgebreid met de Xiaomi TV A2-serie. Het gaat om twee compacte TV’s met een minimale uitstraling. De TV’s hebben dunne schermranden, een aluminium frame, één standaard en een brede kijkhoek tot 178 graden. Het bedienen van de TV kan met de bijgeleverde bluetooth afstandsbediening of via de Google Assistent.

Beide TV’s werken met Android TV 10 en hebben daardoor ondersteuning voor de populaire streamingdiensten. Ook is er een ingebouwde Chromecast-functie aanwezig. De TV’s moeten dienen als het centrale punt van al je smarthome-apparaten. Zo kun je op de TV’s met behulp van de Mi Home-app bijvoorbeeld de camerafeed van je beveiligingscamera’s weergeven.

Xiaomi heeft in andere landen ook een 50- en 55 inch-model uitgebracht, maar het is nog onduidelijk of deze modellen op een later tijdstip ook in de Benelux gelanceerd zullen worden. Xiaomi heeft de Nederlandse en Belgische adviesprijzen van de 32-inch en 43-inch modellen bekendgemaakt, maar we weten nog niet vanaf wanneer de Xiaomi TV A2-serie in de winkel ligt.

via [AW]