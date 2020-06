LG Velvet Vanaf Juli Verkrijgbaar Voor 649 Euro

LG heeft onlangs een nieuwe smartphone in thuisland Zuid-Korea uitgebracht onder de naam LG Velvet. De smartphone heeft een compleet nieuw design gekregen met dunne schermranden en een driedubbele camera. De LG Velvet komt in juli ook naar Nederland.

Niet lang na de introductie in mei gaf LG al aan dat de LG Velvet ook naar Nederland komt, maar een datum en adviesprijs gaf LG Nederland toen nog niet. Nu heeft LG meer details bekendgemaakt. We kunnen de smartphone vanaf de eerste week in juli kopen voor een adviesprijs van 649 euro.

De LG Velvet beschikt over een 6,8-inch Full HD OLED-scherm met gebogen schermranden en een kleine notch voor de 16MP selfie-camera, een Snapdragon 765-processor, 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een waterdichte behuizing (IP68) en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green en Illusion Sunset.

via [droidapp]