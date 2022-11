Amazon Fire TV Stick Lite 2022 Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

Nadat Amazon eerder dit jaar de voordelige Amazon Fire TV Stick Lite 2022 introduceerde in India, is de mediaspeler nu ook in een Nederlandse webwinkel opgedoken. De Fire TV Stick Lite 2022 is te koop voor slechts 29 euro.

De Fire TV Stick Lite 2022 is de opvolger van de TV Stick Lite uit 2020. In tegenstelling tot de Fire TV Stick heeft Amazon de Fire TV Stick Lite 2022 niet in Nederland uitgebracht. Via de grijze import is de Fire TV Stick Lite 2022 echter alsnog in Nederland verkrijgbaar.

Qua uiterlijk lijkt de Fire TV Stick Lite 2022 veel op de reguliere Fire TV Stick. De Fire TV Stick Lite kan in full-hd-kwaliteit streamen en intern vinden we een quadcore-processor, bluetooth 5.0, hdr-ondersteuning en ondersteuning voor de spraakassistent Alexa. De Fire TV Stick Lite 2022 komt samen met een beperkte afstandsbediening met knoppen voor Amazon Prime Video, Netflix en Amazon Music.

De Amazon Fire TV Stick 2022 is hier verkrijgbaar voor 29 euro. Wil je meer functies en in een hogere resolutie streamen, dan kun je kiezen voor de Fire TV Stick of Fire TV Stick 4K Max. Deze spelers hebben een adviesprijs meegekregen van 39,99 en 64,99 euro.

via [androidplanet]