Specificaties Van Oppo Pad2 Met MediaTek Dimensity 9000-processor Gelekt

De bron Digital Chat Station schrijft dat Oppo werkt aan een nieuwe tablet. Het zou gaan om de Oppo Pad2, die onder andere gebruikmaakt van de snelle MediaTek Dimensity 9000-processor.

Volgens de geruchten beschikt de nieuwe tablet van Oppo over een 11-inch LCD-scherm met een resolutie van 2800 x 2000 pixels. Dit is een iets hogere resolutie dan het scherm van zijn voorganger. Verder krijgt de Oppo Pad2 waarschijnlijk een MediaTek Dimensity 9000-chipset en een vrij grote 8360 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen.

Het is nog onduidelijk of de Oppo Pad2 ook in Nederland op de markt zal verschijnen. De Oppo Pad is namelijk alleen in China uitgebracht, maar de Oppo Air is daarentegen wel in Nederland verkrijgbaar.

via [hardware.info]