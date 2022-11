Elon Musk Maakt Eigen Smartphone Als Apple Twitter Uit De App Store Haalt

Elon Musk is sinds kort eigenaar van Twitter en de nieuwe CEO voert sinds de overname een hoop wijzigingen door binnen het bedrijf. Over deze wijzigingen is lang niet iedereen het eens en er gaan zelfs berichten rond die spreken over het mogelijk verdwijnen van de Twitter-app uit de App Store. Als dit inderdaad gaat gebeuren zal Elon Musk een eigen smartphone ontwikkeling, zo blijkt uit een reactie op een tweet.

Sinds de overname van Twitter heeft Elon Musk duizenden mensen ontslagen en krijgen veel Twitter-gebruikers die eerder geblokkeerd waren hun account weer terug. Hieronder vallen ook account met een wat meer “rechtse” kijk op het leven, waar de “linkse” kant geen goed woord voor over heeft. Elon Musk wil van Twitter een sociale medium maken voor vrijheid van meningsuiting, waar ook de wat meer controversiële meningen onder vallen.

Bedrijven als Google en Apple zijn het mogelijk niet eens met het nieuwe beleid, waardoor er een kleine kans bestaat dat deze bedrijven de Twitter-app uit de Play Store en App Store haalt. Podcasthost Liz Wheeler gaf in een tweet aan dat Elon Musk een eigen smartphone zou moeten maken als dit inderdaad gaat gebeuren, waarop Elon Musk reageerde met het volgende bericht: “Ik hoop dat het niet zover komt, maar als ik geen andere keus heb ga ik inderdaad een alternatieve telefoon ontwikkelen.“

Hoe serieus we de reactie van Elon Musk moeten nemen is niet helemaal duidelijk, aangezien Musk wel van een grapje houdt. Elon Musk is echter wel iemand die de benodigde middelen heeft om een eigen smartphone op de markt te brengen, dus onmogelijk is het zeker niet.

Zien jullie een smartphone van Elon Musk wel zitten of juist niet? Laat het ons weten in de reacties.

via [hardware.info]