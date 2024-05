Draadloze Sonos Ace Koptelefoon Aangekondigd

Sonos heeft deze week zijn allereerste draadloze koptelefoon geïntroduceerd. De Sonos Ace is een luxe koptelefoon met twee grote oorschelpen die voor 499 euro op de markt verschijnt. Sonos heeft ook een nieuwe soundbar gepresenteerd.

Sonos heeft een groot assortiment aan speakers, maar de afgelopen jaren heeft de fabrikant ook gewerkt aan een draadloze koptelefoon. Deze koptelefoon, met de naam Sonos Ace, is nu officieel aangekondigd. De Sonos Ace heeft een luxe uitstraling, weegt 312 gram en beschikt over 40 millimeter drivers, 8 microfoons en ondersteuning voor Bluetooth 5.4, multipoint en USB-C lossless audio. Sonos Ace is compatibel met Qualcomm Snapdragon Sound AptX Lossless en Apple Lossless Audio-codec.

Op de rechter oorschelp vinden we een “Tactile Content Key” schuifknop waarmee je de volume kunt aanpassen. Ook heeft de koptelefoon een knop om te schakelen tussen Aware Mode en noise cancellation. Wanneer je deze knop langer ingedrukt houdt activeer je de spraakassistent. Sonos heeft bewust gekozen voor fysieke knoppen in plaats van aanraakgevoelige bediening, omdat fysieke knoppen makkelijker ‘blind’ te bedienen zijn. De Sonos Ace kan detecteren of je het apparaat op je hoofd hebt of niet, zodat de koptelefoon de muziek automatisch kan pauzeren of hervatten. Via de Sonos-app op je smartphone kun je de EQ van de audio aanpassen.

De Sonos Ace heeft een accuduur van 30 uur met ANC ingeschakeld. 3 minuten aan de lader is genoeg om weer 3 uur naar muziek te luisteren. De Sonos Ace is vanaf 5 juni verkrijgbaar in de kleuren Black en Soft White voor een adviesprijs van 499 euro.