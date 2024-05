“Samsung Galaxy Z Flip 6 Krijgt Flinke Camera-upgrade”

De opvolgers van de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 duiken steeds vaker op in het geruchtencircuit. Dit keer zijn enkele specificaties van de Galaxy Z Flip 6 uitgelekt. Volgens dit lek krijgt de hoofdcamera van de smartphone een flinke upgrade.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy Z Flip 6 onder andere een minder opvallende vouw in het scherm, maar volgens een nieuw bericht krijgt de smartphone ook een betere camera. De websites 91Mobiles en SamMobile hebben de smartphone gespot op twee certificatieplatforms onder modelnummer SM-F741B. Volgens de bijbehorende informatie beschikt de Galaxy Z Flip 6 over een 50MP hoofdlens en een tweede lens met een 12,5MP resolutie. Het is mogelijk om 50MP foto’s met pixel binning te schieten.

Een upgrade naar een 50MP hoofdlens is een flinke sprong, aangezien de Galaxy Z Flip 5 een 12MP hoofdlens heeft. De nieuwe lens heeft een f/1.8-lensopening, OIS en EIS. Een telelens lijkt opnieuw te ontbreken en qua ontwerp is de Galaxy Z Flip 6 waarschijnlijk niet veel anders dan de huidige Z Flip 5. Intern verwachten we een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

Volgens de geruchten zal Samsung de Galaxy Z Flip 6 mogelijk op 11 juli al officieel introduceren. Samsung heeft zelf echter nog niks bekendgemaakt.

