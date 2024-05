Google Introduceert Fitbit Ace LTE Smartwatch Voor Kinderen

Google heeft een nieuwe Fitbit-smartwatch geïntroduceerd. Met de Fitbit Ace LTE richt Google zich op kinderen van 7 jaar en ouder. Kinderen kunnen ondere andere spelletjes spelen waarbij ze fysiek moeten bewegen en ouders kunnen de locatie van hun kind bekijken.

Google laat via een blogpost weten dat de fabrikant met de Fitbit Ace LTE hoopt dat kinderen actiever worden, door ze te belonen met meer speeltijd als ze meer bewegen. Deze 3d-spellen maken gebruik van haptics, geluiden en de accelerometer. Google zal iedere paar maanden nieuwe games uitbrengen.

De Fitbit Ace LTE komt ook met zogeheten ‘eejies’. Dit zijn aanpasbare personages die gezonder en gelukkiger zijn als kinderen hun beweegdoelen bereiken. Door meer te bewegen en spelletjes te spelen kunnen kinderen tickets verdienen waarmee ze onder andere outfits voor hun eejies kunnen kopen.

Verder komt de smartwatch met een aantal handige functies voor ouders, waarmee ze de locatie en activiteitsdata van het kind in de app kunnen zien. Deze locatiegegevens verdwijnen na 24 uur terwijl de activiteitsdata 35 dagen bewaard blijven. Daarnaast zijn de ouders de enige personen die contacten aan de Fitbit Ace LTE kunnen toevoegen. Deze contacten zijn de enige personen met wie het kind kan bellen.

De smartwatch is waterdicht tot 50 meter, heeft een accuduur van 16 uur en verschijnt op 5 juni in de VS op de markt voor 230 dollar. Daarnaast betaal je 10 dollar per maand om toegang te krijgen tot Fitbit Arcade, nieuwe spelletjes en de activiteitsring Noodle. Informatie over een Nederlandse lancering hebben we niet.

via [tweakers]