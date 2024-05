Nothing Phone (2a) Special Edition Aangekondigd

Nothing bracht in maart van dit jaar de Nothing Phone (2a) in verschillende kleuren op de markt, maar deze week heeft de fabrikant ook de Special Edition aangekondigd. De Nothing Phone (2a) Special Edition is de meest kleurrijke variant tot nu toe.

Fabrikanten kiezen er regelmatig voor om populaire smartphones op een later tijdstip in een nieuw kleurtje op de markt te brengen. Zo heeft Nothing nu besloten om een Special Edition van de Nothing Phone (2a) te introduceren. De Special Edition heeft 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en behoud dezelfde adviesprijs van 379 euro. De Special Edition is beperkt verkrijgbaar via de webwinkel van Nothing en via Belsimpel.

De Nothing Phone (2a) Special Edition heeft een aantal rode, gele en blauwe details gekregen. Nothing heeft deze kleuren eerder gebruikt bij andere producten, zoals de oordopjes van de fabrikant. De specificaties van de Special Edition blijven verder gelijk aan die van de reguliere Nothing Phone (2a).

via [androidplanet]