Sony Introduceert LinkBuds Fit- en Open-oordopjes Voor 199 Euro

Sony heeft twee nieuwe setjes draadloze oordopjes aangekondigd. De Sony LinkBuds Fit en de LinkBuds Open krijgen beide een adviesprijs mee van 199 euro. “Comfortabel, slim en ontworpen voor het echte leven”, schrijft Sony in een persbericht.

De nieuwe LinkBuds Open beschikt over nieuwe, lichte Fitting Supporters “voor draagcomfort de hele dag door”. Hierdoor zijn de oordopjes ideaal voor de actieve levensstijl. De oordopjes leveren dankzij de 11mm drivers en de Integrated Processor V2 hoogwaardige geluidskwaliteit en het open ontwerp zorgt ervoor dat gebruikers omgevingsgeluid kunnen blijven horen. Hierdoor ontbreekt ondersteuning voor ANC.

Verder hebben de oordopjes ondersteuning voor spraakcommando’s, waarmee je bijvoorbeeld nummers kunt pauzeren of overslaan. De LinkBuds Open heeft een accuduur van 8 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 22 uur naar muziek luisteren. Je kunt de LinkBuds Open hier bestellen.

De Sony LinkBuds Fit is de opvolger van de LinkBuds S uit 2022 en is uitgerust met de geïntegreerde Processor V2. Dit is dezelfde chip als in de WF-1000XM5, die de noise cancelling optimaliseert op basis van je omgeving. Dynamic Driver X geeft de LinkBuds Fit rijkere, gedetailleerdere vocalen en de oordopjes hebben ondersteuning voor High-Resolution Audio Wireless en DSEE Extreme. Verder heeft de LinkBuds Fit ondersteuning voor Multipoint-Connection, instant afspelen en pauzeren, bediening met hoofdbewegingen, ingebouwde spraakbesturing en Speak-to-Chat. De oordopjes hebben een accuduur van 5,5 uur, of 21 uur in combinatie met de oplaadcase.

De LinkBuds Fit is verkrijgbaar voor 199 euro in de kleuren zwart, wit, groen en Olivia Rodrigo’s en je kunt de oordopjes personaliseren met Fitting Supporters en Case Covers in verschillende stijlen en kleuren.