Garmin Lily 2 Active Met Ingebouwde GPS Aangekondigd

Garmin heeft een nieuwe smartwatch geïntroduceerd. De Garmin Lily 2 Active kost 50 euro meer dan de reguliere Lily 2, maar hier krijg je fysieke drukknoppen en een in gebouwde GPS voor terug.

De Garmin Lily 2 Active kost 350 euro en beschikt over een 38mm behuizing met aan de rechterzijde twee fysieke drukknoppen. De smartwatch is voorzien van ingebouwde GPS, waardoor het niet meer nodig is om je smartphone mee te nemen als je jouw route wilt registreren. In de smartwatchmodus heeft de Lily 2 Active een maximale accuduur van 9 dagen, maar met de gps ingeschakeld kun je de smartwatch tot negen uur gebruiken voordat de accu leeg is.

De Garmin Lily 2 Active is voornamelijk gemaakt voor sporters en laat op het scherm informatie zien over je work-out. Ook is er ondersteuning voor de Garmin Coach, die trainingsplannen kan opstellen. Uiteraard is de smartwatch ook in staat om zaken als je stappen, calorieën en slaap bij te houden. Alle verzamelde informatie kun je op je smartphone terug vinden in de Garmin Connect-app. Als laatste kun je met de Lily 2 Active contactloos betalen via Garmin Pay.

De Garmin Lily 2 Active is verkrijgbaar met een zilveren, gouden of groene behuizing voor een adviesprijs van 350 euro.

