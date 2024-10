OnePlus-smartphones Niet Meer In Duitsland Verkrijgbaar

De smartphones van OnePlus zijn van de Duitse markt gehaald als gevolg van een patentgeschil met InterDigital. Het is al de tweede keer dat de OnePlus-smartphones om deze reden niet langer in Duitsland verkrijgbaar zijn.

In 2022 werden de smartphones van OnePlus al eens van de Duitse markt gehaald, omdat er sprake was van een patentgeschil. De smartphones worden nu echter opnieuw niet langer aangeboden via de Duitse webshop van OnePlus. Een lopend geschil met InterDigital, die patenten bezig voor 5G en andere mobiele technologieën, is dit keer de oorzaak. Dit schrijft de website Allround-PC.

Het is niet duidelijk om welke patenten het precies gaat, maar de andere producten van OnePlus, zoals de draadloze oordopjes of de smartwatches van de fabrikant, zijn nog wel gewoon verkrijgbaar. OnePlus heeft tegenover Allround-PC aangegeven dat het bedrijf “veel waarde hecht aan intellectuele eigendomsrechten en eerlijke toegang tot standaard essentiële patenten“. “Wij blijven met InterDigital onderhandelen en willen de kwestie op een vriendelijke manier oplossen.“

via [tweakers]