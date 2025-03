Oud Pebble-oprichter Heeft Nieuwe Smartwatch Geïntroduceerd

Eric Migicovsky, de oprichter van Pebble heeft een nieuw bedrijf opgestart. Het nieuwe bedrijf, Core Devices, heeft nu zijn eerste smartwatch geïntroduceerd. Net als Pebble richt Core Devices zich op een simpele gebruikerservaring en een lange accuduur.

De Core 2 Duo en de Core Time 2 draaien op PebbleOS en gaan tot maar liefst 30 dagen mee op één acculading. Zowel qua ontwerp als functionaliteit hebben de smartwatches veel weg van de Pebble 2 en Pebble Time 2. De smartwatches zijn waterdicht (IPX8-rating) en beschikken over een slaaptracker en een stappenteller. Gebruikers kunnen meer dan 10.000 watchfaces en apps installeren.

Het grootste verschil tussen de Core 2 Duo en de Core Time 2 is het scherm. De reguliere Core 2 Duo beschikt over een 1,26-inch scherm met een resolutie van 144×168 pixels. Dit scherm kan alleen zwart/wittinten weergeven. Voor het bedienen van de smartwatch beschikt de Core 2 Duo over 4 fysieke knoppen aan de zijkant.

De Core Time 2 beschikt over groter 1,5-inch kleurenscherm met een resolutie van 200×228 pixels, dat in tegenstelling tot het scherm van de Core 2 Duo aanraakgevoelig is. Ook heeft de Core Time 2 een hartslagmeter.

De reguliere Core 2 Duo kost 149 dollar en de Core Time 2 kost 225 dollar. De voorraad is beperkt en je kunt de smartwatches alleen online bestellen. Core Devices zal de Core 2 Duo vanaf juli verzenden, terwijl de Core Time 2 in december de deur uit gaat.

via [tweakers]