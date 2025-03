Gelekte Afbeelding Toont CMF Phone 2 Met Extra Camera

CMF by Nothing, een submerk van Nothing, werkt aan de opvolger van de CMF Phone 1. Op het internet zijn nu verschillende foto’s van de CMF Phone 2 uitgelekt. De smartphone krijgt een compact ontwerp en beschikt over een extra camera aan de achterzijde.

CMF is een budget-merk van Nothing, die niet alleen handige accessoires op de markt brengt, maar ook voordelige smartphones. In juli vorig jaar maakten we kennis met de CMF Phone 1, die onder andere beschikt over een verwisselbare achterkant en de mogelijkheid om accessoires aan deze achterzijde te monteren. Denk hierbij aan een pasjeshouder of een standaard.

Op Reddit (PanickCat) is nu de vermoedelijke opvolger van de CMF Phone 1 opgedoken. We zien de achterzijde van de CMF Phone 2, die is uitgerust met drie camera’s die los uit de behuizing steken. Details over deze camera’s ontbreken nog, maar de kans is groot dat het gaan om een hoofdlens, een groothoeklens en een dieptelens. Verder lijkt de CMF Phone 2 veel compacter dan zijn voorganger. Hoe groot het scherm is weten we nog niet, maar de huidige CMF Phone 1 heeft een 6,67-inch scherm.

Verdere details over de CMF Phone 2 ontbreken nog en ook is het nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

