“Samsung Galaxy Watch 3 Is Duurder Dan Zijn Voorganger”

Volgens de laatste geruchten krijgt de aankomende Galaxy Watch 3 een hogere adviesprijs dan zijn voorganger. Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde bron krijgt de smartwatch een vanaf prijs mee van 400 dollar. Er is daarnaast ook meer informatie uitgelekt over de verschillende modellen.

Samsung zal de Galaxy Watch 3 mogelijk al op 22 juli officieel introduceren, maar veel details zijn al uitgelekt. Zo is de Galaxy Watch 3 al goed zichtbaar op de bovenstaande render en weten we dankzij tech-lekker Evan Blass nu meer over de prijs en de verschillende modellen.

De afgelopen twee jaar heeft Samsung verschillende smartwatches uitgebracht in de Galaxy Watch-serie en binnenkort zal de Galaxy Watch 3 worden gelanceerd. We verwachten net als bij zijn voorgangers een 45 mm-variant en een kleinere 41 mm-variant. Volgens Evan Blass komt de 45mm-variant uit in twee verschillende zwarte kleuren en in het zilver. De 41mm-variant komt op de markt in de kleuren brons-goud en zilver. Daarnaast heb je de keuze uit een Galaxy Watch 3 met of zonder 4G/LTE-ondersteuning. Hieronder staat de volledige lijst met opties:

– 45mm Black Titanium Bluetooth

– 45mm Black Stainless Steel Bluetooth

– 45mm Black Stainless Steel LTE

– 45mm Silver Stainless Steel Bluetooth

– 45mm Silver Stainless Steel LTE

– 41mm Silver Stainless Steel Bluetooth

– 41mm Silver Stainless Steel LTE

– 41mm Bronze/Gold Stainless Steel Bluetooth

– 41mm Bronze/Gold Stainless Steel LTE

De adviesprijs van de smartwatch varieert volgens Evan Blass tussen de 400 en 600 dollar. Waarschijnlijk kost het goedkoopste model van de 41mm-variant in Europa 379 euro. De 45mm-variant kost waarschijnlijk 20 euro extra. Momenteel gaat het echter nog om geruchten. We zullen alle details met jullie delen zodra Samsung een officiële aankondiging heeft gedaan.

via [AW]