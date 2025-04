Motorola Introduceert Moto Watch Fit en Moto Buds Loop

Motorola heeft een nieuwe smartwatch en een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Moto Watch Fit smartwatch heeft een vierkant scherm en kost slechts 79,99 euro. De Moto Buds Loop heeft een opmerkelijke uitstraling en verschijnt op de markt voor 149,99 euro.

Motorola heeft deze week een hoop nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Razr 60-serie en de Edge 60-serie. De fabrikant heeft echter ook een nieuwe smartwatch geïntroduceerd onder de naam Moto Watch Fit. De Moto Watch Fit beschikt over een 1,9-inch scherm met een piekhelderheid van 1000 nits, een 22mm polsbandje, een waterdichte behuizing (5 ATM + IP68-rating) en een accuduur van maar liefst 16 dagen.

De smartwatch heeft verschillende sensoren voor het meten van je hartslag en sportactiviteiten, een ingebouwde GPS en ondersteuning voor meer dan 100+ sportmodi. De Moto Watch Fit is vanaf begin deze zomer in Nederland verkrijgbaar voor 79,99 euro.

Naast een smartwatch brengt Motorola deze zomer ook zijn eerste setje open ear-buds op de markt. Met de Moto Buds Loop oordopjes combineert Motorola stijl, comfort en technologie, aldus het persbericht van de fabrikant. Motorola belooft een ongelooflijke luisterervaring met premium audiokwaliteit, terwijl gebruikers nog steeds openstaan voor de wereld om hen heen. De oordopjes zijn uitgerust met 12mm ironless drivers in combinatie met Sound by Bose-technologie.

Het slanke design en lichte frame in combinatie met een verfijnd silhouet resulteert in een comfortabele pasvorm. De oordopjes hebben ondersteuning voor Smart Connect-technologie, waardoor je eenvoudig kunt wisselen tussen verschillende Motorola- en Lenovo-apparaten, zonder je audio te onderbreken. Ook zijn de oordopjes uitgerust met een dubbele microfoon systeem en CrystalTalk AI, zodat je overal goed verstaanbaar bent tijdens het bellen.

De oordopjes hebben een accuduur van maximaal 8 uur en gaan in combinatie met de oplaadcase 37 uur mee. De Moto Buds Loop verschijnt begin deze zomer in Nederland op de markt in de kleur Trekking Green voor een adviesprijs van 149,99 euro. Motorola brengt ook een French Oak uitvoering met Crystals by Swarovski op de markt voor 199,99 euro.