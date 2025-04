Vouwbare Motorola Razr 60 (Ultra) Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week zijn nieuwste vouwbare smartphone aangekondigd. We maken kennis met de Razr 60 en de Razr 60 Ultra, die voor 799 en 1299 euro over de toonbank gaan.

De Motorola Razr 60 Ultra is de krachtigste vouwbare smartphone die Motorola tot nu toe op de markt heeft gebracht. De smartphone beschikt over een 7-inch AMOLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid, een 22:9 beeldverhouding en ondersteuning voor HDR10+. Aan de buitenzijde vinden we een 4-inch cover-scherm en een fysieke AI-knop. Het cover-scherm loopt weer om de camera-lenzen heen en neemt daardoor vrijwel de gehele achterzijde in beslag.

Intern beschikt de Razr 60 Ultra over een 4700mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een Snapdragon 8 Elite-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De smartphone heeft een 50MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens die ook te gebruiken is als macrolens. De Motorola Razr 60 Ultra draait op Android 15 en krijgt een adviesprijs mee van 1299,99 euro.

De reguliere Motorola Razr 60 is wat minder duur en beschikt over een 6,9-inch hoofdscherm, een 3,6-inch cover-scherm, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een MediaTek Dimensity 7400X-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De Razr 60 krijgt een adviesprijs mee van 799,99 euro.