OnePlus Zal Op 23 Maart Zijn Eerste Smartwatch Introduceren

OnePlus heeft een teaser gedeeld waaruit blijkt dat de fabrikant op 23 maart een smartwatch zal introduceren. De eerste OnePlus-smartwatch zal tegelijk met de OnePlus 9-serie worden aangekondigd.

De onderstaande teaser doet vermoeden dat OnePlus later deze maand een smartwatch zal introduceren die is uitgerust met een rond scherm en een rubberen bandje. Geruchten over een ronde smartwatch van OnePlus gaan al een lange tijd rond en bij een overheidsinstantie uit Singapore is de smartwatch al eens opgedoken onder de naam OnePlus Watch.

In december bevestigde Ceo Pete Lau dat OnePlus werkt aan een smartwatch die begin 2021 uit zal komen. De smartwatch draait vermoedelijk op Wear OS. Specificaties heeft OnePlus echter nog niet gedeeld. Gelukkig hoeven we nog maar een week te wachten op de officiële introductie van de ‘OnePlus Watch’.

via [tweakers]