Motorola Edge 60 en Edge 60 Pro Uitgebracht In Nederland

Motorola heeft de Edge 60 en Edge 60 Pro aangekondigd voor de Nederlandse markt. De Motorola Edge 60 Pro is per direct verkrijgbaar en de reguliere Edge 60 ligt vanaf volgende maand in de winkels.

De Motorola Edge 60 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 4500 nits piekhelderheid, een nieuwe MediaTek Dimensity 8350 Extreme-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Edge 60 Pro heeft een quad-curved design en is verkrijgbaar in de kleuren paars, grijsgroen en blauw. De behuizing heeft een IP68/IP69 certificatie gekregen en de smartphone is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599,99 euro.

De reguliere Motorola Edge 60 beschikt over een 6,67-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 4500 nits piekhelderheid, een wat minder krachtige MediaTek Dimensity 7300-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte, een kleinere 5200 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en dezelfde camera-setup als het Pro-model. De Edge 60 is vanaf halverwege mei verkrijgbaar in de kleuren donkerblauw en lichtgroen voor een adviesprijs van 429,99 euro.