Sony WH-1000XM6 Met Betere ANC en Nieuw Ontwerp Officieel Aangekondigd

Sony heeft zojuist de opvolger van de zeer populaire WH-1000XM5 aangekondigd. De Sony WH-1000XM6 heeft een nieuw ontwerp gekregen en levert dankzij een nieuwe driver zowel beter geluid als een betere noise cancellation.

De Sony WH-1000XM5 is al jaren een zeer populaire headset, mede door zijn goede ruisonderdrukking. De Sony WH-1000XM6 moet omgevingsgeluiden echter nog beter wegfilteren, want Sony belooft met de XM6 “de meest geavanceerde noise cancelling tot nu toe“. Om de geavanceerde noise cancellation mogelijk te maken is de headset aangedreven door een next-gen QN3-chip en intelligente algoritmes, die data tot zeven keer sneller kan verwerken dan de QN1-chip in de XM5. Ook vinden we op de XM6 maar liefst twaalf microfoons. Dit zijn er vier meer dan op de XM5.

Verder heeft de WH-1000XM6 een nieuw opklapbaar ontwerp gekregen, met een bredere hoofdband voor meer comfort en een magnetische case sluiting voor snel en makkelijk gebruik. De headset is opnieuw voorzien van aanraakbesturing en je kunt de volume eenvoudig regelen met vegen aan de buitenkant van de oorschelp.

De Sony WH-1000XM6 heeft ondersteuning voor High-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless via LDAC, Edge-AI, DSEE Extreme en 360 Reality Audio Upmix for Cinema. Via de Sound Connect-app kun je zelf de EQ’s naar eigen smaak aanpassen en je kunt de Game EQ activeren voor een betere audio ervaring tijdens het gamen.

De Sony WH-1000XM6 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en blauw voor een adviesprijs van 449 euro (bestel hier).