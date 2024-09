Sony 1000XM5 Headphones en Earbuds Uitgebracht In Nieuw Kleur Smoky Pink

Sony heeft de WH-1000XM5 en de WF-1000XM5 in Nederland uitgebracht in een nieuwe kleur. De oordopjes en de over-ear headset zijn nu verkrijgbaar in de kleur Smoky Pink.

De WF-1000XM5 is al langer verkrijgbaar in de kleuren zwart en platinum zilver, en de WH-1000XM5 is beschikbaar in de kleuren zwart, platinum zilver en midnight blue. De premium oordopjes en de headset zijn nu echter ook uitgebracht in de kleur Smoky Pink. Smoky Pink is een lichtroze uitvoering met een matte textuur “die je stijl versterkt”.

De WH-1000XM5 is verkrijgbaar voor €369 en de WF-1000XM5 voor €269. Wij hebben de premium WF-1000XM5 eerder al eens uitgebreid besproken in onze review.