“Samsung Galaxy S25 FE Krijgt Verbeterde Selfie-camera”

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy S24 FE en de eerste berichten over de smartphone zijn nu opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens het laatste nieuws krijgt de Samsung Galaxy S25 FE onder andere een betere frontcamera.

Samsung heeft onlangs de Galaxy S25 Edge aangekondigd, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant is van plan om nog een vijfde toestel toe te voegen aan de Galaxy S25-serie. Het gaat om een Fan Edition, die voor een wat lagere adviesprijs op de markt verschijnt.

Veel informatie over de Galaxy S25 FE hebben we nog niet, maar volgens de nieuwste geruchten krijgt de smartphone onder andere een verbeterde selfie-camera. Het gaat om een 12MP camera, waardoor de Fan Edition van de smartphone nu eindelijk aansluiting bij de reguliere Galaxy S-serie. De reguliere versie maakt namelijk al sinds de Galaxy S23 gebruik van een 12MP selfie-camera.

Of de Galaxy S25 FE straks net zulke mooie selfies maakt als de reguliere Galaxy S25 is nog onduidelijk, maar we verwachten in ieder geval een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de Galaxy S24 FE.

Verder krijgt de smartphone waarschijnlijk opnieuw een 50MP hoofdlens en een Exynos 2400(e)-chipset, maar verdere details over de Galaxy S25 FE zijn nog niet voorbijgekomen in het geruchtencircuit. De officiële introductie zal waarschijnlijk eind september of begin oktober plaatsvinden.

via [galaxyclub]