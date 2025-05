High-end Tablet OnePlus Pad 2 Pro Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft in thuisland China een nieuwe tablet aangekondigd. De OnePlus Pad 2 Pro beschikt over de krachtigste chipset, een groot scherm en een grote accu.

De nieuwste tablet van OnePlus beschikt over een 13,2-inch IPS-paneel met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite-processor, maximaal 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De accu heeft een flinke capaciteit van 12140 mAh en kan met 67W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 8MP selfie-camera en een 13MP hoofdcamera. De behuizing is slechts 6mm dik.

De OnePlus Pad 2 Pro is vooralsnog alleen in China beschikbaar in de kleuren blauw en zilver. Het is nog onduidelijk of de tablet ook naar Nederland komt, maar de reguliere OnePlus Pad 2 is wel in Nederland uitgebracht voor een adviesprijs van 549 euro.

via [androidplanet]