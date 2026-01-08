Motorola Introduceert Moto Watch En Meer Accessoires

Motorola heeft op CES 2026 de vouwbare Razr Fold en de high-end Motorola Signature aangekondigd, maar naast deze smartphones komt de fabrikant ook met enkele nieuwe accessoires. Zo maken we kennis met een nieuwe Moto Watch, de Moto Tag 2 en meer.

De Moto Watch is een nieuwe smartwatch die niet draait op Wear OS, maar op een eigen besturingssysteem. De smartwatch heeft een maximale accuduur van 7 dagen met het Always-on display ingeschakeld, of 14 dagen met het Always-on display uitgeschakeld. De Moto Watch beschikt over een rond OLED-scherm, opslagruimte voor offline muziek, een speaker en microfoon zodat je met de smartwatch kunt bellen én een geïntegreerde GPS-ontvanger van Polar. De 47mm smartwatch heeft een aluminium frame en is vanaf februari verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199,99 euro.

Naast de smartwatch heeft Motorola ook de Moto Pen Ultra gepresenteerd. De Moto Pen Ultra is een stylus die je kunt gebruiken voor het bedienen van een smartphone. De stylus levert het gevoel alsof je op papier tekent en werkt met AI-tools zoals Circle to Search. De Moto Pen Ultra heeft een maximale accuduur van 31 uur in combinatie met de meegeleverde case. Motorola brengt de stylus binnenkort op de markt, maar de fabrikant heeft nog geen adviesprijs gedeeld.

Verder maken we kennis met de Moto Sound Flow, een Bluetoothspeaker die Motorola heeft gemaakt in samenwerking met Bose. De speaker heeft een cilindervormige behuizing en ondersteuning voor Google Cast, Spotify Connect, UWB (UltraWideBand), WiFi en Bluetooth 5. De Moto Sound Flow heeft een maximale output van 30W, een 6000 mAh accu en ondersteuning voor spraakcommando’s. De speaker verschijnt in februari op de markt voor een adviesprijs van 199,99 euro.

Als laatste heeft Motorola de Moto Tag 2 geïntroduceerd. De opvolger van de eerste Moto Tag heeft een accuduur van 600 dagen en werkt ook onder water. UWB moet zorgen voor nauwkeurigere locatiebepaling, die je kunt terugvinden via de Find My-app van Google. De Moto Tag 2 is vanaf februari verkrijgbaar. De Moto Tag 2 kost 39,99 euro voor een enkel exemplaar of 139,99 euro voor een 4-pack.