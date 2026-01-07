Motorola Introduceert High-end Motorola Signature

Motorola heeft tijdens CES 2026 niet alleen de vouwbare Razr Fold aangekondigd, maar ook een reguliere high-end smartphone. Het gaat om de Motorola Signature, die volgens de fabrikant een luxe smartphone-ervaring moet bieden. De smartphone heeft een dun ontwerp en krachtige specificaties.

De Motorola Signature beschikt over een 6,8-inch AMOLED-scherm met lichtgebogen schermranden, een 165Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van maar liefst 6200 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 5-processor, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, 12GB of 16GB werkgeheugen, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom.

De behuizing van de Motorola Signature is 6,99 millimeter dun en is uitgerust met een nieuw systeem om de smartphone koel te houden. De behuizing is waterdicht (IP68 en IP69) en het scherm is voorzien van Gorilla Glass Victus 2. De behuizing bestaat uit aluminium en textiel-achtige materialen en de smartphone verschijnt op de markt in de kleuren ‘Pantone Carbon‘ en ‘Pantone Martini Olive‘. Een adviesprijs en exacte releasedatum ontbreken echter nog. We verwachten echter dat de Signature volgende maand op de markt verschijnt.