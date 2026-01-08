Xiaomi Introduceert Redmi Note 15-serie

Xiaomi heeft deze week de Redmi Note 15-serie aangekondigd. De serie bestaat uit maar liefst vijf smartphones, die ook in Nederland op de markt verschijnen. In dit artikel zetten wij alle details op een rijtje.

De Xiaomi Redmi Note 15-serie bestaat uit de Redmi Note 15, de Redmi Note 15 5G, de Redmi Note 15 Pro, de Redmi Note 15 Pro 5G en de Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Prijzen variëren van 199,99 euro tot 499,99 euro.

De Redmi Note 15 Pro Plus 5G is met een prijskaartje van 499,99 euro de duurste smartphone in de serie en beschikt uiteraard ook over de beste hardware. Xiaomi heeft de Redmi Note 15 Pro Plus 5G uitgerust met een 6,83-inch scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 2772 bij 1280 pixels, een 120Hz ververssnelheid en een piekhelderheid van 3200 nits.

Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 7s Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera, een 200MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 8MP ultragroothoeklens en een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en 22.5 watt reverse laden. Een telelens ontbreekt.

De voordeligere Redmi Note 15 Pro en Redmi Note 15 Pro 5G beschikken ook beide over een 200MP hoofdlens en een grote 6500 mAh accu, maar deze accu kan met maximaal 45W snelladen. De Note 15 Pro 5G heeft een 6,83 inch-scherm, terwijl de reguliere Note 15 Pro beschikt over een 6,77-inch scherm. Ook de processor is minder krachtig dan die van de Pro Plus 5G. In beide gevallen gaat het om een MediaTek processor, namelijk een MediaTek Dimensity 7400 Ultra-chipset in de Note 15 Pro 5G en een Helio G200 Ultra-chipset in de Note 15 Pro met 4G.

De reguliere Redmi Note 15 Pro met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 349,99 euro. De Redmi Note 15 Pro 5G (8GB/256GB) kost 399,99 euro.

Als laatste heeft Xiaomi voor de mensen met een kleiner budget de Redmi Note 15 en Note 15 5G uitgebracht. Deze modellen beschikken over een 6,77-inch AMOLED-display met een piekhelderheid van 3200 nits en een 120Hz ververssnelheid.

De reguliere Redmi Note 15 beschikt verder over een MediaTek Helio G100 Ultra-chip, minimaal 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 33 watt snelladen, een 108MP hoofdlens, een 2MP dieptesensor en een 20MP selfie-camera.

De Redmi Note 15 5G heeft een wat dunnere 7,35mm behuizing, waardoor dit model ook beschikt over een wat kleinere 5520 mAh accu. Wel kan deze accu met een maximale snelheid van 45W opladen. De smartphone heeft een Snapdragon 6 Gen 3-processor, een 108MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De Xiaomi Redmi Note 15 5G krijgt een vanafprijs mee van 279,99 euro, terwijl de reguliere Xiaomi Redmi Note 15 al vanaf 199,99 euro over de toonbank gaat.

