Anker Introduceert Slimme Anker Nano 45W Oplader

Anker heeft vandaag een nieuwe oplader aangekondigd. De Anker Nano 45W is een intelligente oplader met display, die extra bescherming kan bieden door de temperatuur van de oplader en de smartphone te verlagen.

Ben je opzoek naar een nieuwe adapter die jouw smartphone met een snelheid van 45W kan snelladen, dan is de Anker Nano 45W de perfecte keuze. De nieuwe oplader is erg compact en beschikt aan de voorzijde over een display waarop relevante laadinformatie in real time wordt weergegeven.

De oplader beschikt over een zogeheten “Care Mode“, die je met een vingerbeweging kunt activeren. In deze modus zal de accu van de smartphone extra voorzichtig worden opgeladen om zo de temperatuur van zowel de Anker Nano 45W als de smartphone laag te houden. Op deze manier kun je de levensduur van jouw smartphoneaccu verlengen. De Anker Nano 45W kan daarnaast de iPhone 15 en nieuwer automatisch herkennen en biedt vervolgens een laadplan op maat aan voor het specifieke model.

De ‘Anker Nano 45W Intelligente Display Oplader‘ is via verschillende webwinkels verkrijgbaar, waaronder Bol.com, Coolblue en Amazon. De oplader krijgt een adviesprijs mee van 39,99 euro en is beschikbaar in de kleuren ‘Stone Black‘, ‘Aurora White‘, ‘Misty Blue‘ en ‘Cosmic Orange‘. Mensen die de oplader tussen 27 april en 3 mei kopen kunnen profiteren van 15% korting, waardoor je oplader al voor 33,99 euro in huis haalt.